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ТСН у соціальних мережах

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Гетманцев розкритикував "Національний кешбек": проєкт "видихається"

Гетманцев вважає програму «Національний кешбек» неефективною.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Гетманцев про "Національний кешбек"

Гетманцев про «Національний кешбек» / © Фото з відкритих джерел

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що програма «Національний кешбек» стала неефективною.

Про це він написав в Telegram.

За його словами, добре розрекламований проєкт поступово «видихається».

Суми нарахувань скорочуються два місяці поспіль:

  • грудень — 436 млн грн;

  • січень — 414 млн грн (-5,0%);

  • лютий — 384 млн грн (-7,2% до попереднього місяця та -11,9% до грудня).

Кількість людей, які отримають виплату, зменшилася на 200 тис. осіб. За підрахунками депутата, якщо поділити нарахування на тих, хто їх отримає — вийде по 120 гривень.

«Менше, ніж найдешевший пакет мобільного зв’язку. З того, на що можна витратити — вибір небагатий, з вартістю комуналки та квитком на потяг порівнювати немає сенсу», — каже Гетманцев.

Депутат зауважив, що незначний інтерес до програми виявляє й вітчизняний виробник, на підтримку якого проєкт і був розраховий. Цього місяця до програми долучилися 4 українських виробники (тепер їх 1760) та 4 тис. видів товарів (усього доступні для нарахування кешбеку — 373 тис.).

«Вочевидь, програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу або скасування», — підсумував Гетманцев.

Раніше експерт спрогнозував, які продукти здорожчають в Україні 2025 року.

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