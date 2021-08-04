Кабмин передал "Нафтогазу" ТЭЦ, которые планировали приватизировать

По словам премьера, бесперебойная работа ТЭЦ — один из главных вопросов в процессе подготовки к отопительному сезону.

Во время очередного заседания в среду, 4 августа, Кабинет министров принял Стратегию энергетической безопасности. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ содержит анализ угроз с определением их критичности и идентифицирует приоритеты обеспечения энергетической безопасности.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Также в нем описываются стратегический выбор, цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины", — отметил он.

Правительство также утвердило решение о передаче государственных ТЭЦ из управления Фонда госимущества в НАК "Нафтогаз Украины". Премьер-министр отметил, что это позволит осуществить меры, чтобы соответствующие ТЭЦ были обеспечены всем необходимым до старта отопительного сезона.

"Отдельно хотел обратиться к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказаны ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями — то у вас есть возможность обратиться в Кабмин. Мы готовы рассмотреть передачу вам в управление соответствующих объектов. Правительство ответственно относится к децентрализации, и мы уже не раз доказывали, что готовы передавать на места полномочия и ресурсы ", — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей — это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые получат меньшие платежки.

Напомним:

Отопительный сезон 2021/22 в Украине начнется вовремя . Этот вопрос находится на личном контроле премьер-министра Дениса Шмыгаля.

в Украине . Этот вопрос находится на личном контроле премьер-министра Дениса Шмыгаля. 9 июня Кабинет министров одобрил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022. Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка.

Украина планирует войти в отопительный сезон с достаточными запасами газа – экономические новости

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