Кабмин выделил для Нацгвардии и Госпогранслужбы более 1 млрд гривен

Кабмин выделил для Нацгвардии и Госпогранслужбы более 1 млрд гривен

Нацгвардия получит 729 млн гривен, а Госпогранслужба — почти 272 млн гривен.

Правительство выделило из госбюджета более 1 млрд гривен для Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Об этом сообщает МВД Украины.

Кабинет Министров 29 марта своим распоряжением выделил Министерству внутренних дел Украины из резервного фонда госбюджета более 1 млрд. гривен. Средства будут направлены Государственной пограничной службе Украины и Национальной гвардии.

Согласно документу, по программам обеспечения выполнения задач, функций и подготовки кадров Государственная пограничная служба Украины получит 271,9 млн гривен, а Национальная гвардия Украины — 729 млн гривен.

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