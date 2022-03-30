Задержали на митинге и избили: шесть дней военные РФ удерживают жителя Херсона

Задержали на митинге и избили: шесть дней военные РФ удерживают жителя Херсона

С мужчиной нет связи.

Шесть дней военные России удерживают херсонца Николая Миронюка. Он был задержан во время мирного митинга в Херсоне на площади Свободы.

Об этом сообщила Елена Гнитецкая на странице Facebook.

Она сообщила, что Николай Миронюк, 1965 года рождения, был задержан российскими военными во время мирного митинга в Херсоне. Мужчину избили при задержании.

"Его избили при задержании. Неизвестно, в каком он состоянии. Он — не преступник. Ему нужна помощь. Он просто пожилой человек, который любит свою Родину. Родные уже обратились ко всем инстанциям", — написала Елена.

Ранее стало известно, что на территории Нижнесерогозской территориальной общины российские военные заняли помещение поселкового совета, есть блокпосты.

Напомним, что в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны кафиров.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.