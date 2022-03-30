Затримали на мітингу і побили: шість днів військові РФ утримують жителя Херсона

Затримали на мітингу і побили: шість днів військові РФ утримують жителя Херсона

З чоловіком немає зв'язку.

Шість днів військові Росії утримують херсонця Миколу Миронюка. Його затримали під час мирного мітингу у Херсоні на площі Свободи.

Про це повідомила Олена Гнітецька на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що Миколу Миронюка, 1965 року народження, затримали російські військові під час мирного мітингу у Херсоні. Чоловіка побили при затриманні.

"Його побили при затриманні. Невідомо, в якому він стані. Він - не злочинець. Йому потрібна допомога. Він просто літня людина, яка любить свою Батьківщину. Рідні вже звернулися до всіх інстанцій", - написала Олена.

Раніше стало відомо, що на території Нижньосірогозької територіальної громади російські військові зайняли приміщення селищної ради, є блокпости.

Нагадаємо, що в населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.