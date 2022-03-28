На Херсонщині до Нижніх Сірогозів зайшли окупанти

На Херсонщині до Нижніх Сірогозів зайшли окупанти

Російські військові встановили блокпости.

На території Нижньосірогозької територіальної громади російські військові зайняли приміщення селищної ради, є блокпости.

Про це йдеться на сторінці Нижньосірогозької селищної ради у Facebook.

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За повідомленням, російські блокпости є, але їх стало менше, у приміщенні селищної ради перебувають військові РФ. Представники влади, екстрені служби і комунальні підприємства працюють і надають послуги населенню.

Раніше стало відомо, що в населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.