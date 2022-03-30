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"Люди ще спали": окупанти вранці обстріляли Лисичанськ, з-під завалів рятують мешканців

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"Люди ще спали": окупанти вранці обстріляли Лисичанськ, з-під завалів рятують мешканців

Фото: Сергій Гайдай

Одна людина загинула.

Російські окупанти від ранку 30 березня обстрілюють Лисичанськ у Луганській області: зруйновано багатоповершівки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок російських обстрілів у місті є значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. "Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. На місце одразу виїхали три автомобілі ДСНС із 13 пожежним", - розповів керівник області.

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