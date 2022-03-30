"Люди ще спали": окупанти вранці обстріляли Лисичанськ, з-під завалів рятують мешканців
Одна людина загинула.
Російські окупанти від ранку 30 березня обстрілюють Лисичанськ у Луганській області: зруйновано багатоповершівки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок російських обстрілів у місті є значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. "Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. На місце одразу виїхали три автомобілі ДСНС із 13 пожежним", - розповів керівник області.