"Люди ще спали": окупанти вранці обстріляли Лисичанськ, з-під завалів рятують мешканців

Російські окупанти від ранку 30 березня обстрілюють Лисичанськ у Луганській області: зруйновано багатоповершівки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок російських обстрілів у місті є значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. "Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. На місце одразу виїхали три автомобілі ДСНС із 13 пожежним", - розповів керівник області.

З-під завалів вдалося врятувати п'ять місцевих мешканців. Вісім осіб евакуювали до безпечних місць. Втім, одна людина загинула.

Крім житлових будинків, росіяни також зруйнували дитячий садок. Його торік лише віремонтували. "Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах. Наші співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

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