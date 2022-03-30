В Україні розпочалась підготовка до сезону закачування газу

В Україні розпочалась підготовка до сезону закачування газу

На підземних сховищах розпочали підготовку до наступного опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні добігає кінця. Компанія "Укртрансгаз" розпочала підготовку газосховищ (ПСГ) до нового сезону закачування газу.

Вже три українських ПСГ зупинили відбір та увійшли у нейтральний період.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"У цей час проводяться профілактичні роботи та ремонти, що потребують стравлення газу. Окрема увага приділяється перевірці запірної арматури та налаштуванню запобіжної арматури, перевірці систем водопостачання та пожежогасіння", - йдеться у повідомленні.

Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ.

Два ПСГ – Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині – наразі зупинено внаслідок проведення бойових дій. Розпочати профілактичні роботи тут не можна – залишається ризик для персоналу.

Нагадаємо, Україна має 9 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах.

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