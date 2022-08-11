Как экономика Польши выигрывает из-за войны в Украине

Война в Украине привела к огромному потоку беженцев в Европу, в частности, в Польшу.

Правительство Польши с партнерами работает над системным решением, которое позволит беженцам из Украины адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.

Об этом пишет Bloomberg.

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Речь идет об экономических преимуществах, которые Польша получает из-за массового потока беженцев из Украины. Два миллиона новоприбывших людей – впечатляющая цифра для страны, население которой составляет 38 миллионов, пишет издание.

К концу июля 385 тысяч из этих двух миллионов нашли работу в Польше, а правительство и бизнесы хотят, чтобы как можно больше людей осталось в стране навсегда, что будет способствовать экономическому росту.

Bloomberg также отмечает, что подход Польши целесообразен, а другим странам следует обратить внимание на это, формируя свою миграционную политику.

Ранее стало известно, что по состоянию на конец мая 2022 года в Польше почти 7,5 тысячи граждан Украины официально занимались бизнесом.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 13 июля 5,83 млн. украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн. человек, или 63%, пригласили социальную защиту. Из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн человек или 21% отправились в Польшу и пригласили там социальную помощь (очевидно, Польша передает данные только о беженцах, которые получили такой статус и заявили о необходимости соцподдержки).

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер сообщил, что в Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу.

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