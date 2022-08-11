Як економіка Польщі виграє через війну в Україні

Війна в Україні призвела до величезного потоку біженців до Європи, зокрема до Польщі.

Уряд Польщі з партнерами працює над системним рішенням, яке дасть змогу біженцям з України адаптуватися та стати самостійними у новій країні.

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про економічні переваги, які Польща отримує через масовий потік біженців з України. Два мільйони новоприбулих людей ― вражаюча цифра для країни, населення якої становить 38 мільйонів, пише видання.

На кінець липня 385 тисяч із цих двох мільйонів знайшли роботу в Польщі, а уряд і бізнеси хочуть, щоб якомога більше людей залишилися у країні назавжди, що сприятиме економічному зростанню.

Bloomberg також зазначає, що підхід Польщі доцільний, а іншим країнам слід звернути увагу на це, формуючи свою міграційну політику.

Раніше стало відомо, що станом на кінець травня 2022 року у Польщі майже 7,5 тисяч громадян України офіційно займалися бізнесом.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 13 липня 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб, або 63%, запросили соціальний захист. Із усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб або 21% вирушили до Польщі та запросили там соціальну допомогу (очевидно, Польща передає дані лише про біженців, які отримали такий статус і заявили про необхідність соцпідтримки).

А заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер повідомив, що у Польщі кожен четвертий працездатний біженець з України вже знайшов роботу.

Чи закриє Польща небо над заходом України і чи втомилася Європа від війни: Войцех Конончук в ТСН

Читайте також: