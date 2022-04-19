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Как выехать из Днепра 20 апреля: расписание поездов в пределах Украины

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Как выехать из Днепра 20 апреля: расписание поездов в пределах Украины

В Днепре ситуация стабильная и контролируемая. Поэтому из города не курсируют эвакуационные поезда.

Однако в Днепре находится много внутренних переселенцов, которые могут выехать за пределы области в другие регионы.

"Укрзалізниця" опубликовала перечень поездов в пределах Украины, куда можно выехать из Днепра 20 апреля:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 18:09 88/87 Казатин – Ковель
  • 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
  • 22:30 179/180 Каменское-Пассажирская — Днепр
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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