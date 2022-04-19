Как выехать из Днепра 20 апреля: расписание поездов в пределах Украины

Как выехать из Днепра 20 апреля: расписание поездов в пределах Украины

В Днепре ситуация стабильная и контролируемая. Поэтому из города не курсируют эвакуационные поезда.

Однако в Днепре находится много внутренних переселенцов, которые могут выехать за пределы области в другие регионы.

"Укрзалізниця" опубликовала перечень поездов в пределах Украины, куда можно выехать из Днепра 20 апреля:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр — Трускавец

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

18:09 88/87 Казатин – Ковель

21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки

22:30 179/180 Каменское-Пассажирская — Днепр

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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