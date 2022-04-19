Как выехать из Днепра 20 апреля: расписание поездов в пределах Украины

В Днепре ситуация стабильная и контролируемая. Поэтому из города не курсируют эвакуационные поезда.
Однако в Днепре находится много внутренних переселенцов, которые могут выехать за пределы области в другие регионы.
"Укрзалізниця" опубликовала перечень поездов в пределах Украины, куда можно выехать из Днепра 20 апреля:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 18:09 88/87 Казатин – Ковель
- 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
- 22:30 179/180 Каменское-Пассажирская — Днепр
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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