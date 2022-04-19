Как эвакуироваться из Харькова 20 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 20 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Харьков находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

В городе из-за этого гибнут мирные жители, поэтому люди могут эвакуироваться в более безопасные города.

"Укрзализныця" опубликовала перечень эвакуационных рейсов из Харькова, запланированных на 20 апреля:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Наличие билетов на эвакуационные рейсы следует уточнять на местном вокзале. Предпочтение на эти поезда отдается женщинам и детям. Также из города можно выехать на собственном транспорте.

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