Как эвакуироваться из Харькова 20 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Харьков находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.
В городе из-за этого гибнут мирные жители, поэтому люди могут эвакуироваться в более безопасные города.
"Укрзализныця" опубликовала перечень эвакуационных рейсов из Харькова, запланированных на 20 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий
- 21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Наличие билетов на эвакуационные рейсы следует уточнять на местном вокзале. Предпочтение на эти поезда отдается женщинам и детям. Также из города можно выехать на собственном транспорте.
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