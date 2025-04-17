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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 7 копеек и составляет 41,38 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,38 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,00 (+18 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,89 (±/-0 коп.)

Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.

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Дата публикации
Количество просмотров
87
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