Курс валют на 23 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна слабеет по отношению к доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 23 октября. Доллар продолжает расти. Евро и злотый потеряли в цене.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,35 грн (- 2коп.)
Как сообщалось, в Украине повысят пенсии в следующем году. Будет два этапа повышения социальных выплат.
Читайте также:
- Курс валют на 22 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Каков размер социальной пенсии в 2024 году: если не хватает стажа
- Monobank отказывается от Mastercard: карты прекратят действовать до конца года