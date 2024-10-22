Курс валют на 23 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна слабеет по отношению к доллару.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 23 октября. Доллар продолжает расти. Евро и злотый потеряли в цене.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,70 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,35 грн (- 2коп.)

Как сообщалось, в Украине повысят пенсии в следующем году. Будет два этапа повышения социальных выплат.

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