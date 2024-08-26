Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта прибавила в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 августа. Так, по сравнению с понедельником, 26 августа, валюта подорожала.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+13 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,18 грн (+34 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,78 грн (+7 коп.)
Напомним, эксперты прогнозируют стабильность на рынке валют. Главные причины – отсутствие негативных для Украины новостей и завершение сезона отпусков.
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