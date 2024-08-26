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Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют 27 августа / Фото: Associated Press

Валюта прибавила в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 августа. Так, по сравнению с понедельником, 26 августа, валюта подорожала.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,35 (+13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 46,18 грн (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,78 грн (+7 коп.)

Напомним, эксперты прогнозируют стабильность на рынке валют. Главные причины – отсутствие негативных для Украины новостей и завершение сезона отпусков.

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