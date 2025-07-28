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Курс валют на 29 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна немного ослабла по отношению к американскому доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 29 июля. Доллар прибавил еще 1 коп. Евро потеряло 29 коп. Злотый уменьшился на 8 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,79 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,69 (-29 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,43 (-8 коп.)
Напомним, на финансовом рынке Украины почти штиль, однако финансовые аналитики предполагают, что курс валют в Украине будет стабильным недолго . Буря может грянуть уже в августе 2025 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.