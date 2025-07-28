Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Ненастье 29 июля. / © Unsplash

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Во вторник, 29 июля, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

29 июля в Украине кроме большинства районов Левобережья - грозы. В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют дожди.

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Кроме того, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщалось, погода в Украине 29 июля будет неустойчивой из-за влияния атмосферных фронтов и обширной области циклона. На юге, востоке, в Полтавской, Сумской и Днепропетровской области погода останется преимущественно сухой, а воздух прогреется до +36 градусов.

Дата публикации 13:18, 26.07.25 Количество просмотров 3 Рекордная жара в резиденции Санта-Клауса и прогноз погоды в Украине