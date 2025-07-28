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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Объявлен I уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Гроза

Ненастье 29 июля. / © Unsplash

Во вторник, 29 июля, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

29 июля в Украине кроме большинства районов Левобережья - грозы. В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют дожди.

Кроме того, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщалось, погода в Украине 29 июля будет неустойчивой из-за влияния атмосферных фронтов и обширной области циклона. На юге, востоке, в Полтавской, Сумской и Днепропетровской области погода останется преимущественно сухой, а воздух прогреется до +36 градусов.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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