Минздрав разработал порядок выдачи электронных больничных: что изменится

Парламент обязал правительство ввести электронные больничные в 2021 году.

Министерство здравоохранения разработало порядок выдачи электронных больничных листов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Соответствующий приказ для ознакомления уже разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины. Согласно документу, лист нетрудоспособности будет формироваться в электронном реестре на основе медицинского заключения. Впрочем, доступна услуга будет только для пациентов, которые внесены в реестр обязательного государственного социального страхования.

В день открытия больничный сразу будет доступен в онлайнкабинетах государственных служб, которые отвечают за выплаты — это соцстрахования и Пенсионный фонд. Начисление компенсации нетрудоспособности будет происходить только после закрытия больничного. Это также сразу отобразится онлайн.

К слову, Верховная Рада обязала правительство ввести электронные больничные в 2021 году. По мнению парламентариев, это поможет избежать фальсификаций больничных листов и уменьшит расходы Фонда соцстрахования.

Как сообщалось, около 300 000 Украинская с прошлого года не могут дождаться выплат по больничным. Фонд социального страхования задолжал людям почти два миллиарда гривен. Там говорят, что все из-за пандемии. В прошлом году в ноябре и декабре заявок на денежную компенсацию было вдвое больше, чем обычно.

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