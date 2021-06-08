МОЗ розробило порядок видавання електронних лікарняних: що зміниться

Парламент зобов'язав уряд ввести електронні лікарняні у 2021 році.

Міністерство охорони здоров’я розробило порядок видавання електронних лікарняних листів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Відповідний наказ для ознайомлення вже розмістили на сайті Федерації профспілок України. Згідно з документом, лист непрацездатності буде формуватися в електронному реєстрі на основі медичного висновку. Утім, доступна послуга буде тільки для пацієнтів, які внесені до реєстру обов’язкового державного соціального страхування.

У день відкриття лікарняний одразу буде доступний в онлайн-кабінетах державних служб, які відповідають за виплати – це соцстрахування і Пенсійний фонд. Нарахування компенсації непрацездатності відбуватиметься лише після закриття лікарняного. Це також одразу відобразиться онлайн.

До слова, Верховна Рада зобов’язала уряд ввести електронні лікарняні у 2021 році. На думку парламентарів, це допоможе уникнути фальсифікацій лікарняних листків і зменшить витрати Фонду соцстрахування.

Як повідомлялося, близько 300 тисяч українців із минулого року не можуть дочекатися виплат із лікарняних. Фонд соціального страхування заборгував людям майже два мільярди гривень. Там кажуть, що усе через пандемію. Торік у листопаді та грудні заявок на грошову компенсацію було вдвічі більше, ніж зазвичай.

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