Открытие рынка земли: где продали больше всего гектаров

Открытие рынка земли: где продали больше всего гектаров

Лидерами по количеству проданной земли является Полтавщина, Харьковщина и Днепропетровщина.

По состоянию на 15 августа в Украине заключили 7112 сделок о купле/продаже земли. Это — 14 830 га.

Об этом сообщает пресс-служба Министертсва агрополитики.

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"С 1 июля 4679 нотариусов подали 5245 заявлений для получения доступа в Государственный земельный кадастр. Из них согласовано 4595, еще 49 находятся в очереди на рассмотрение. Отказ получили 601", — говорится в сообщении.

Наиболее активно землю продают в Киеве — там заключили 923 сделки. Лидером по количеству проданных гектаров является Полтавщина — 1 774,7 га. На втором месте Харьковщина — 1 712,9 га. Третье место заняла Днепропетровщина — 1 231,9 га.

Минагрополитики Украины

Наименее активно землю покупают в западных областях — Буковине, Закарпатье и Прикарпатье, а также в прифронтовой Луганщине.

Напомним

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший с 2002 года, и открылся рынок земли . Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов , которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора.

, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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