Прогноз доллара на май 2023 года: каким будет курс

На денежном рынке наметилась новая тенденция.
К середине мая ожидается, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар. "Базовым" единым курсом может стать официальный курс валют.
Такой прогноз дал финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии "Обозревателю".
Он рассказал, что на валютном рынке наметилась новая тенденция – постепенная унификация трех курсов: официального, банковского и наличного. По словам эксперта, она будет достигаться за счет увеличения веса гривны.
Марченко пояснил, что НБУ ввел новый механизм депозитных сертификатов под 25%, что может увеличить долю долгосрочных гривневых депозитов под более выгодные процентные условия – в среднем речь идет о росте ставок на 1-3%. Кроме того, новая четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенное упразднение "трех курсов" и создание предпосылок к либерализации валютного рынка.
Банкир подчеркнул, что формирование единого курса не произойдет внезапно.
"С учетом всех экономических и военных условий, сейчас речь идет о 1,5-2 месяцах. "Базовым" единственным курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая ожидается, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/ доллар", — рассказал Марченко.
Какой актуальный курс доллара
Напомним, что Национальный банк Украины на 24 апреля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.
Читайте также: