Сколько можно докупить стажа до пенсии, сколько это стоит и кто может это сделать

Сколько можно докупить стаж

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Украинцы, которым не хватает необходимого страхового стажа для получения пенсии или стремящиеся увеличить ее размер, имеют возможность «докупить» отсутствующие годы. Этот механизм, предложенный Пенсионным фондом Украины, позволяет урегулировать вопросы со стажем и обеспечить себе будущие выплаты. Законодательство позволяет гражданам докупать необходимое количество лет страхового стажа для выхода на пенсию, что может существенно повлиять на размер пенсионных выплат и возможность выхода на пенсию в желаемый срок.

Минимальный страховой стаж для ухода на пенсию по возрасту в Украине постоянно растет — в 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет нужно было накопить не менее 31 года. В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет понадобится не менее 32 лет страхового стажа. Не все граждане могут отвечать требованиям по стажу из-за различных жизненных обстоятельств. Покупка страхового стажа позволяет увеличить общий трудовой стаж, необходимый для получения пенсии и улучшить условия выхода на пенсию.

Рассказываем, кто может воспользоваться возможностью купить стаж и какова его стоимость докупки в 2025 году.

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Сколько можно докупить стаж и кто может это сделать

Ограничений по количеству лет для покупки страхового стажа нет, как сообщили на Правительственном портале. Это позволяет пенсионерам увеличивать общий трудовой стаж без ограничений.

Право «купить» пенсионный стаж имеют следующие категории граждан:

Лица, работающие за границей, но желающие получать пенсию в Украине.

Граждане готовятся выйти на пенсию, но имеют недостаточный страховой стаж.

Лица с низким уровнем официального дохода, стремящиеся увеличить будущий размер своей пенсии.

Важно отметить, что воспользоваться этой возможностью могут украинцы в возрасте от 16 лет, как застрахованные, так и незастрахованные. Покупать стаж разрешается как для себя, так и для другого, при условии, что это лицо еще не является пенсионером.

Стоимость 1 года страхового стажа в 2025 году

Расчет стоимости одного года стажа базируется на минимальном едином социальном взносе (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной заработной платы. Как утверждают эксперты, минимальная заработная плата в 2025 году прогнозируется на уровне 8000-9000 гривен.

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Предположим, что для расчетов минимальная зарплата в 2025 году составит 9000 гривен. Тогда расчет будет следующим:

Минимальный ЕСВ за месяц: 9000 грн × 22% = 1980 гривен

Минимальный ЕСВ за год: 1980 грн × 12 месяцев = 23 760 гривен

Таким образом, один год страхового стажа в 2025 году обойдется примерно в 23 760 гривен. Если нужно докупить несколько лет, эта сумма умножается на количество лет. Минимальный месячный взнос, который засчитывается за месяц, когда средства поступили на счет ПФУ, составит 1980 гривен.

Как оформить покупку стажа

Чтобы докупить страховой стаж необходимо заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Эту процедуру можно осуществить онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Процесс покупки трудового стажа выглядит следующим образом:

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Войдите в свой кабинет. Сначала войдите в личный кабинет на вебпортале ПФУ. Для авторизации вам понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП), Действие. Подпись или система GOV.ID.

Найдите подходящую услугу. В разделе «Коммуникация по ПФУ» выберите пункт «Договор о добровольном участии».

Введите данные получателя. Укажите полную информацию о лице, в пользу которого будут поступать взносы в ПФУ. Это включает в себя ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, а также дату рождения.

Определите плательщика. Если вы платите взносы за себя, просто выберите опцию «Желаю платить взносы за себя» и внесите необходимые данные.

Подтвердите согласие. Согласитесь на обработку персональных данных и подтвердите все внесенные сведения.

Подпишите и оплатите. Наконец, нажмите кнопку «Подписать и оплатить» и подпишите договор с помощью КЭП. Осуществить оплату взносов можно через систему Portmone или с помощью платежного поручения.

Помните, вы сами выбираете периодичность и размер вкладов, что делает этот процесс максимально гибким.

Пенсионеры могут самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, которые могут уплачиваться не только за них, но и за других лиц. Проверить зачисление взноса и количество начисленных дней стажа можно в личном кабинете портала электронных услуг ПФУ, что обеспечивает прозрачность и контроль за процессом.