Тарифы на газ: в июне придется заплатить от 7,7 до 29,95 гривны за кубометр

Тарифы на газ: в июне придется заплатить от 7,7 до 29,95 гривны за кубометр

Поставщики газа озвучили цены, которые начали действовать с мая. Почти все компании оставили цены на уровне апреля. Украинцам придется заплатить по этим тарифам уже в июне. Цены достаточно разные в зависимости от оператора газового рынка.

Согласно информации Газправды, самая низкая стоимость газа у поставщика "Эру людям" — 7,7 грн за кубометр.

Большинство компаний продолжают продавать бытовым потребителям газ по цене 7,799 грн. до 7,99 грн. за кубометр. Это такие компании как "Энерджи Трейд Групп" (7,799 грн за куб). "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт", "Кременчуггаз-Трейдинг", "Нафтогаз Украины", "Прикарпат Энерго Трейд", "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных газсбытов под брендом «Твой Газсбыт» сохранил цену на уровне 7,99 грн/куб.

8 небольших частных газоснабжающих компаний продают газ по цене от 8,00 до 9,99 грн грн за кубометр (в зависимости от компании).

ООО "Юниверс Газ" и ООО "Аскания Энерджи" продают газ по самым высоким ценам — 27,00 и 29,95 грн соответственно.

При этом 16 газоснабжающих компаний вообще перестали продавать газ бытовым потребителям.

Список поставщиков такой :

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