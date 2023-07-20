В Минсоцполитики рассказали, кому могут поднять пенсии

В первую очередь в ведомстве прорабатывают варианты, как повысить тем людям, которые получают самые маленькие пенсии – до 3-4 тысяч гривен.

Несмотря на большие расходы на войну, в Украине скоро могут поднять пенсии для некоторых категорий населения.

Кому повысят пенсии, рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире общенационального телемарафона.

"Люди смогут получить больше денег, когда мы как государство сможем значительное количество денег высвободить и направить не на оборону, а на пенсионные расходы. Но мы делаем разные обсчеты сейчас для того, чтобы понять, каким образом и как мы можем повысить пенсии именно тем гражданам, которые получают самые маленькие пенсии. Которые сегодня получают пенсии до 3, до 4 тысяч гривен. Когда мы наработаем наши предложения по пересмотру механизма индексации пенсий, мы придем к парламентариям и будем просить их этот механизм поддержать", – отметила Марчак.

Ранее глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кому в этом году могут перечислить и увеличить пенсии.

Также мы писали, как изменились пенсии украинцев за год.

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