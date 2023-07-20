У Мінсоцполітики розповіли, кому можуть підняти пенсії

Насамперед у відомстві опрацьовують варіанти, як підвищити тим людям, які отримують найменші пенсії – до 3-4 тисяч гривень.

Незважаючи на великі витрати на війну, в Україні невдовзі можуть підняти пенсії для деяких категорій населення.

Кому підвищать пенсії, розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Люди зможуть отримати більше грошей, коли ми як держава зможемо значну кількість грошей вивільнити і спрямувати не на оборону, а на пенсійні видатки. Але ми робимо різні обрахунки зараз для того, щоб зрозуміти, яким чином і в який спосіб ми можемо підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії. Які сьогодні отримують пенсії до 3, до 4 тисяч гривень. Коли ми напрацюємо наші пропозиції з перегляду механізму індексації пенсій, ми прийдемо до парламентарів і будемо просити їх цей механізм підтримати", – зазначила Марчак.

Раніше голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, кому цьогоріч можуть перерахувати та збільшити пенсії.

Також ми писали, як змінилися пенсії українців за рік.

Читайте матеріали за темою: