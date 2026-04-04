Украинцы получат 1500 грн в апреле: обнародован список категорий

Деньги. / © Национальный банк Украины

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине началась выплата единовременной денежной помощи — 1500 грн. Средства начисляются в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Программа рассчитана поддержать тех, кто, учитывая уровень доходов, испытывает влияние роста мировых цен на горючее. Это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг», — сообщила глава Кабмина.

Деньги начислят автоматически на счета в банках или через Укрпочту. Гражданам не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в госучреждения.

Кто может получить 1500 грн - список категорий

В течение апреля дополнительные 1500 грн получат следующие категории украинцев:

пенсионеры по возрасту,

люди с инвалидностью,

малообеспеченные семьи,

получатели базовой соцпомощи,

ВПЛ среди получателей соцвыплат,

многодетные семьи,

одинокие матери.

Премьер подчеркнула: выплата будет произведена один раз — даже если человек одновременно принадлежит к нескольким категориям получателей.

Напомним, в марте в Кабмине анонсировали, что 13 миллионов украинцев получат единовременную помощь 1500 грн . Средства получат граждане Украины, которые пользуются соцподдержкой от государства и получают разные виды соцпомощи.

Выплаты поступят по тем каналам, которыми граждане получают другие выплаты: на банковские карты или через «Укрпочту».