Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Деньги
28k
1 мин

Украинцы получат 1500 грн в апреле: обнародован список категорий

Граждане Украины — получатели социальной помощи — получат в апреле дополнительные выплаты.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Деньги. / © Национальный банк Украины

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине началась выплата единовременной денежной помощи — 1500 грн. Средства начисляются в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Программа рассчитана поддержать тех, кто, учитывая уровень доходов, испытывает влияние роста мировых цен на горючее. Это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг», — сообщила глава Кабмина.

Деньги начислят автоматически на счета в банках или через Укрпочту. Гражданам не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в госучреждения.

Кто может получить 1500 грн - список категорий

В течение апреля дополнительные 1500 грн получат следующие категории украинцев:

  • пенсионеры по возрасту,

  • люди с инвалидностью,

  • малообеспеченные семьи,

  • получатели базовой соцпомощи,

  • ВПЛ среди получателей соцвыплат,

  • многодетные семьи,

  • одинокие матери.

Премьер подчеркнула: выплата будет произведена один раз — даже если человек одновременно принадлежит к нескольким категориям получателей.

Напомним, в марте в Кабмине анонсировали, что 13 миллионов украинцев получат единовременную помощь 1500 грн . Средства получат граждане Украины, которые пользуются соцподдержкой от государства и получают разные виды соцпомощи.

Выплаты поступят по тем каналам, которыми граждане получают другие выплаты: на банковские карты или через «Укрпочту».

28k
