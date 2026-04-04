- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 28k
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцы получат 1500 грн в апреле: обнародован список категорий
Граждане Украины — получатели социальной помощи — получат в апреле дополнительные выплаты.
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине началась выплата единовременной денежной помощи — 1500 грн. Средства начисляются в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Программа рассчитана поддержать тех, кто, учитывая уровень доходов, испытывает влияние роста мировых цен на горючее. Это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг», — сообщила глава Кабмина.
Деньги начислят автоматически на счета в банках или через Укрпочту. Гражданам не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в госучреждения.
Кто может получить 1500 грн - список категорий
В течение апреля дополнительные 1500 грн получат следующие категории украинцев:
пенсионеры по возрасту,
люди с инвалидностью,
малообеспеченные семьи,
получатели базовой соцпомощи,
ВПЛ среди получателей соцвыплат,
многодетные семьи,
одинокие матери.
Премьер подчеркнула: выплата будет произведена один раз — даже если человек одновременно принадлежит к нескольким категориям получателей.
Напомним, в марте в Кабмине анонсировали, что 13 миллионов украинцев получат единовременную помощь 1500 грн . Средства получат граждане Украины, которые пользуются соцподдержкой от государства и получают разные виды соцпомощи.
Выплаты поступят по тем каналам, которыми граждане получают другие выплаты: на банковские карты или через «Укрпочту».