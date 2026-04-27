Астролог назвал знаки Здиака, которые ни за что не стали бы работать с детьми

Есть люди — и их довольно много — кто ни при каких условиях, включая более чем солидно материальное вознаграждение, не смогли бы стать учителями или воспитателями.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не стали бы работать с детьми.

Дева

Девы не умеют — да и не хотят — учитывать возрастные особенности, свойственные детям и подросткам, что значительно осложняет взаимопонимание между ними и их потенциальными воспитанниками. В результате у представителей знака возникают серьезные проблемы в общении, а значит, о качестве их работы речь просто не идет.

Козерог

Для Козерогов в общении с окружающими — и дети в этом смысле не исключение — важно понимать и быть понятыми. Их взрослый взгляд на жизнь и окружающий мир в целом часто не совпадает, поэтому с подрастающим поколением им общаться н только трудно, но и скучно, неудивительно, что представители знака выбирают взрослых детей — студентов вузов.

Телец

Тельцы любят покой, поэтому ничто не раздражает их так, как присущие детским коллективам шум, гам и перманентное движение. Представители знака очень быстро устают от такого режима общения — вплоть до физического недомогания в виде проблем с сердцем и головной боли, неудивительно, что они стараются избегать такой профессиональной деятельности.

