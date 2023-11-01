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Астрологический прогноз на 1 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
7108
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела – их результат окажется прямо противоположным ожидаемому. По отношению к окружающим людям – как близким, так и незнакомым – необходимо проявлять выдержку и терпение. 

Символ дня: паучья сеть. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесно-голубой, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: лабрадор, оливин. 

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, на лечение которых уйдет продолжительное время, поэтому к врачу нужно обратиться без промедления.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, фастфуд. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние уголки подсознания, открывающие перед человеком тайны, которые являются откровением даже для него самого. 

Табу дня: нельзя общаться с нервными и неадекватными людьми.

Цитата дня: "Там, где не хватает ума, не хватает всего" (Джордж Сэвил Галифакс). 

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Дата публикации
Просмотры
7108
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