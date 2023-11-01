Астрологічний прогноз на 1 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи – їхній результат виявиться прямо протилежним очікуваному. Стосовно оточення – як близьких, так і незнайомих людей – необхідно виявляти витримку і терпіння.

Символ дня: Павукова сітка.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, небесно-блакитний, перлинно-блакитний.

Щасливі камені дня: лабрадор, олівін.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими та стати причиною ускладнень, на лікування яких піде тривалий час, тому до лікаря потрібно звернутися негайно.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть дратувати стінки кишківника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, фастфуд.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють проникнути в найдальші куточки підсвідомості, що відкривають перед людиною таємниці, які є одкровенням навіть для неї самої.

Табу дня: не можна спілкуватися з нервовими та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Там, де не вистачає розуму, не вистачає всього» (Джордж Севіл Галіфакс).

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