США перекинуть на Близький Схід три сотні військових

Пентагон наголосив на зростанні кількості нападів силами, які підтримує Іран, на американські військові бази в Іраку й Сирії, тому США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії»,- сказав офіційний представник Міноборони США.

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Він уточнив, що лише за останні чотири доби, після удару в відповідь американських сил по угрупованням, що підтримуються Іраном, бази США зазнали шість нових нападів – по три в Іраку й Сирії. За його словами, при цьому постраждалих та пошкодження інфраструктури не було.

Генерал Райдер додав, що Сполучені Штати розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових. Вони мають посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.

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