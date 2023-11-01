США перекинуть на Близький Схід три сотні військових

США посилюють свої позиції
Пентагон наголосив на зростанні кількості нападів силами, які підтримує Іран, на американські військові бази в Іраку й Сирії, тому США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.
«Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії»,- сказав офіційний представник Міноборони США.
Він уточнив, що лише за останні чотири доби, після удару в відповідь американських сил по угрупованням, що підтримуються Іраном, бази США зазнали шість нових нападів – по три в Іраку й Сирії. За його словами, при цьому постраждалих та пошкодження інфраструктури не було.
Генерал Райдер додав, що Сполучені Штати розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових. Вони мають посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.
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