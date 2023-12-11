Астрологический прогноз на 11 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела любой степени сложности будут обречены на успех, что особенно важно, если учесть, что на календаре понедельник. Необходимо, не теряя времени, браться за их осуществление.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лавандовый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо контролировать кровяное – особенно глазное – давление.
Питание дня: от мясных продуктов и злаков – в любом их виде – необходимо отказаться, отдав предпочтения натуральным сокам, травяным отварам, овощам и фруктам.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: идеальное время для женской – любовной – магии.
Сны дня: сны часто бывают вещими – они несут информацию, которую нельзя получить из других источников.
Табу дня: категорически нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: "Беспокойство не отменяет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой" (японская пословица).
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