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Астрологический прогноз на 11 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 декабря

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела любой степени сложности будут обречены на успех, что особенно важно, если учесть, что на календаре понедельник. Необходимо, не теряя времени, браться за их осуществление. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо контролировать кровяное – особенно глазное – давление. 

Питание дня: от мясных продуктов и злаков – в любом их виде – необходимо отказаться, отдав предпочтения натуральным сокам, травяным отварам, овощам и фруктам. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: идеальное время для женской – любовной – магии.

Сны дня: сны часто бывают вещими – они несут информацию, которую нельзя получить из других источников. 

Табу дня: категорически нельзя ничего разрушать. 

Цитата дня: "Беспокойство не отменяет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой" (японская пословица).

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Дата публикации
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