Астрологічний прогноз на 11 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи будь-якого ступеня складності будуть приречені на успіх, що особливо важливо, зважаючи на те, що на календарі понеділок. Необхідно, не гаючи часу, братися до їх здійснення.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, аметистовий, лавандовий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно контролювати кров'яний – особливо очний – тиск.

Харчування дня: від м'ясних продуктів і злаків – у будь-якому їхньому вигляді – необхідно відмовитися, віддавши перевагу натуральним сокам, трав'яним відварам, овочам і фруктам.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія і містика дня: ідеальний час для жіночої – любовної – магії.

Сни дня: сни часто бувають пророчими – вони несуть інформацію, яку не можна отримати з інших джерел.

Табу дня: категорично не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: "Занепокоєння не скасовує завтрашні проблеми, але забирає сьогоднішній спокій" (японське прислів'я).

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