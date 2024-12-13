Астрологический прогноз на 13 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от вещей и процессов – например, от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей рода

Символ дня: Круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: обостряются болезни, связанные с сердцем и кровью – необходимо следовать курсу лечения, назначенного врачом.

Питание дня: любые ограничении, связанные с питанием, находятся под запретом, желудок необходимо загружать, но – без фанатизма.

Стрижка дня: можно стричь и красить волосы.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы – можно молиться и читать соответствующие заговоры.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в жизни или в работе.

Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам.

Цитата дня: «Как много эгоизма в любви» (Эмили Бронте).

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