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Астрологический прогноз на 13 декабря

Астрологический прогноз на 13 декабря

Опал - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от вещей и процессов – например, от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей рода 

Символ дня: Круг. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: обостряются болезни, связанные с сердцем и кровью – необходимо следовать курсу лечения, назначенного врачом. 

Питание дня: любые ограничении, связанные с питанием, находятся под запретом, желудок необходимо загружать, но – без фанатизма. 

Стрижка дня: можно стричь и красить волосы. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы – можно молиться и читать соответствующие заговоры. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в жизни или в работе. 

Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам. 

Цитата дня: «Как много эгоизма в любви» (Эмили Бронте). 

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