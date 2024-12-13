Астрологічний прогноз на 13 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна заряджатися енергією від речей та процесів – наприклад, від улюблених занять чи предметів, що залишилися у спадок від представників роду

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: загострюються хвороби, пов'язані з серцем та кров'ю – необхідно дотримуватися курсу лікування, призначеного лікарем.

Харчування дня: будь-які обмеження, пов'язані з харчуванням, перебувають під забороною, шлунок необхідно завантажувати, але без фанатизму.

Стрижка дня: можна стригти та фарбувати волосся.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми – можна молитися та читати відповідні змови.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, що турбує людину в житті чи роботі.

Табу дня: потрібно відмовитися від фінансових угод – замість прибутку вони можуть спричинити збитки.

Цитата дня: «Як багато егоїзму в коханні» (Емілі Бронте).

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