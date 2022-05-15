Астрологический прогноз на 15 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: девиз нынешнего дня – умеренность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни – от питания до стиля в поведении и общении. Ограничения самым благоприятным образом отразятся на состоянии – как моральном, так и физическом.

Символ дня: голубь, лестница.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: голубой, серебристый.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургического вмешательства. Также очень важно избегать нервного напряжения – стресс может стать причиной серьезных заболеваний.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но требуют правильной расшифровки.

Афоризм дня: "Опыт – это сумма совершенных ошибок и ошибок, которые, увы, не удалось совершить" (Франсуаза Саган).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Ангел-хранитель: Эдор – защищает от неприятностей, связанных с миром животных.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу воды.

Табу дня: нельзя общаться с неприятными и негативно настроенными людьми.

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