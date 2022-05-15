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Астрологический прогноз на 15 мая

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Астрологический прогноз на 15 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: девиз нынешнего дня – умеренность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни – от питания до стиля в поведении и общении. Ограничения самым благоприятным образом отразятся на состоянии – как моральном, так и физическом. 

Символ дня: голубь, лестница. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: голубой, серебристый. 

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургического вмешательства. Также очень важно избегать нервного напряжения – стресс может стать причиной серьезных заболеваний. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но требуют правильной расшифровки. 

Афоризм дня: "Опыт – это сумма совершенных ошибок и ошибок, которые, увы, не удалось совершить" (Франсуаза Саган). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Ангел-хранитель: Эдор – защищает от неприятностей, связанных с миром животных. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу воды. 

Табу дня: нельзя общаться с неприятными и негативно настроенными людьми. 

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