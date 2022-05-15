Астрологічний прогноз на 15 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: девіз нинішнього дня – поміркованість, якої варто дотримуватися у всіх сферах життя – від харчування до стилю у поведінці та спілкуванні. Обмеження найсприятливішим чином відобразяться на стані – як моральному, так і фізичному.

Символи дня: голуб, сходи.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: блакитний, сріблястий.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: несприятливий день для хірургічного втручання. Також дуже важливо уникати нервового напруження – стрес може спричинити серйозні захворювання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але потребують правильного розшифрування.

Афоризм дня: "Досвід – це сума скоєних помилок та помилок, яких, на жаль, не вдалося припуститися" (Франсуаза Саган).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Едор – захищає від неприємностей, пов'язаних зі світом тварин.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу води.

Табу дня: не можна спілкуватися з неприємними та негативно налаштованими людьми.

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