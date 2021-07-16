Астрологический прогноз на 16 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: энергия в такие лунные сутки бьет через край, из-за чего может казаться, что человеку под силу любое – даже самое сложное – дело, главное – направлять ее исключительно на благие цели. Можно – и нужно общаться с начальством: оно охотно решит все – в том числе и материальные – вопросы.

Символ дня: флюгер.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: особенно опасными могут оказаться ангина и бронхи, поэтому лечить их надо без промедления. Чтобы не заболеть, рекомендуется больше гулять, чаще проветривать помещение и делать в нем влажную уборку, а также есть больше сезонных овощей и фруктов.

Слова дня: творчество и креативность.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: ни в коем случае нельзя – даже под воздействием сильных эмоций – желать плохого любимым и родным людям: о словах и мыслях, имеющих в этот день материальную силу, вскоре придется пожалеть.

Мистика дня: можно делать амулеты, привлекающие в жизнь материальные блага.

Табу дня: нельзя лгать и бить посуду – последствия могут оказаться самыми неприятными.

Какие люди рождаются в этот день: появляются на свет любознательные люди, которым очень трудно усидеть на месте, поэтому из них получаются прекрасные исследователи и путешественники.

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