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Астрологический прогноз на 17 августа

Астрологический прогноз на 17 августа

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, несмотря на выходной, благоприятен для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.

Символ дня: Труба – символ призыва. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если принять своевременные меры. 

Питание дня: под запретом просроченные продукты, фаст-фуд и уличная еда. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай, поливать и подкармливать растения, а вот обрезать их не рекомендуется. 

Магия и мистика дня: гадание может стать плохой приметой, поэтому лучше от него отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации. 

Табу дня: нельзя напрягать зрение – оно может ухудшиться.

Цитата дня: «Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху» (Зигмунд Фрейд). 

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