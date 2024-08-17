Астрологический прогноз на 17 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря на выходной, благоприятен для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.

Символ дня: Труба – символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если принять своевременные меры.

Питание дня: под запретом просроченные продукты, фаст-фуд и уличная еда.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай, поливать и подкармливать растения, а вот обрезать их не рекомендуется.

Магия и мистика дня: гадание может стать плохой приметой, поэтому лучше от него отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – оно может ухудшиться.

Цитата дня: «Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху» (Зигмунд Фрейд).

Читайте также: