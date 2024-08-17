В Сумской области раздался 161 взрыв

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 16 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная государственная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины.

Новослободская община: совершены авиаудары КАБ (4 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов).

Дружбовская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Хотинская община: совершены авиаудары КАБ (8 взрывов).

Юношеская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).

Краснопольская община: враг бил из артиллерии (43 взрыва), минометов (22 взрыва), FPV дронами (3 взрыва).

Эсманьская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был авиаудар КАБ (3 взрыва).

Середино-Будская община: совершен артиллерийский обстрел (6 взрывов), удары FPV дронами (7 взрывов).

Миропольское общество: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Шалыгинская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в направлении Сум также двигаются вражеские БпЛА.

Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

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