На Сумщині пролунав 161 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 16 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Новослобідська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).Великописарівська громада: ворог завдав ударів FPV дронами (6 вибухів), ракетного удару (1 вибух), обстріли з мінометів (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано удари FPV дронами (2 вибухи), обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (5 вибухів).

Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено авіаудари КАБ (8 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (43 вибухи), мінометів (22 вибухи), FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів), удари FPV дронами (7 вибухів).

Миропільська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).

Шалигинська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в напрямку Сум також рухаються ворожі БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 14 серпня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

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