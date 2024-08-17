Астрологічний прогноз на 17 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на вихідний, сприятливий для початку будь-якої справи – як професійної, так і побутової.

Символ дня: Труба є символом призову.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, проходять швидко і не несуть серйозних ускладнень, особливо якщо вжити своєчасних заходів.

Харчування дня: під забороною прострочені продукти, фаст-фуд та вулична їжа.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, поливати та підгодовувати рослини, а ось обрізати їх не рекомендується.

Магія та містика дня: ворожіння може стати поганою прикметою, тому краще від нього відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають важливої інформації.

Табу дня: не можна напружувати зір – може погіршитися.

Цитата дня: «Людина, яка була безперечним улюбленцем своєї матері, через все своє життя проносить почуття переможця та впевненості в успіх, які нерідко призводять до дійсного успіху»(Зігмунд Фройд).

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