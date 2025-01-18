Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не рекомендуется – они дадут результаты, обратные ожидаемым.
Символ дня: Золотая Паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, оливин, красный оникс.
За какую часть тела отвечает: брюшная полость.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день является длительной и вялотекущей, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры.
Питание дня: день благоприятен для начала поста и диеты, а вот от полного голодания лучше отказаться.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое могут рассказать о нынешней жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и чересчур эмоциональными людьми.
Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-цзы).
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