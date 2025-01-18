Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не рекомендуется – они дадут результаты, обратные ожидаемым.

Символ дня: Золотая Паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лабрадор, оливин, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: брюшная полость.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день является длительной и вялотекущей, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры.

Питание дня: день благоприятен для начала поста и диеты, а вот от полного голодания лучше отказаться.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое могут рассказать о нынешней жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и чересчур эмоциональными людьми.

Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-цзы).

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