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Астрологический прогноз на 18 января

Астрологический прогноз на 18 января

Золотая Паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые дела не рекомендуется – они дадут результаты, обратные ожидаемым. 

Символ дня: Золотая Паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: лабрадор, оливин, красный оникс. 

За какую часть тела отвечает: брюшная полость. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день является длительной и вялотекущей, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры. 

Питание дня: день благоприятен для начала поста и диеты, а вот от полного голодания лучше отказаться. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое могут рассказать о нынешней жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и чересчур эмоциональными людьми. 

Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-цзы). 

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