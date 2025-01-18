Астрологічний прогноз на 18 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи не рекомендується – вони дадуть результати, обернені очікуваним.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: лабрадор, олівін, червоний онікс.

За якусь частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в цей день, є тривалою і млявою, тому з появою перших симптомів необхідно вжити всіх необхідних заходів.

Харчування дня: день сприятливий для початку посту та дієти, а от від повного голодування краще відмовитись.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується категорично.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть багато можуть розповісти про нинішню життєву ситуацію.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та надто емоційними людьми.

Цитата дня: «Будьте уважні до своїх думок, вони – початок вчинків» (Лао-цзи).

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