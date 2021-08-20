Астрологический прогноз на 20 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: возможно возвращение ситуаций и людей из прежней жизни – из-за чего возможно стойкое ощущение дежавю. Используйте "свидание" с прошлым для того, чтобы ответить на вопросы нынешнего времени. День не подходит для новых дел, их осуществление лучше отложить до более удачных времен.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 4

Цвет дня: синий, индиго.

Камни дня: благородный опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровеносная система.

Болезни дня: самолечение противопоказано – почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.

Слова дня: случайность – частный случай закономерности.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: необходимо отказаться от рискованных шуток – они могут обидеть любимого человека и надолго испортить отношения.

Мистика дня: стоит обратить внимание на сны – в них может содержаться важная житейская подсказка.

Табу дня: от путешествий и крупных финансовых и бизнес-сделок лучше отказаться.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с незаурядными интеллектуальными и творческими способностями, поэтому среди них много изобретателей, художников и музыкантов.

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