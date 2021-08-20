Астрологический прогноз на 20 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: возможно возвращение ситуаций и людей из прежней жизни – из-за чего возможно стойкое ощущение дежавю. Используйте "свидание" с прошлым для того, чтобы ответить на вопросы нынешнего времени. День не подходит для новых дел, их осуществление лучше отложить до более удачных времен.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день располагает к активным действиям.
Число дня: 4
Цвет дня: синий, индиго.
Камни дня: благородный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: самолечение противопоказано – почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.
Слова дня: случайность – частный случай закономерности.
Геометрическая фигура дня: прямоугольник.
Брак и отношения дня: необходимо отказаться от рискованных шуток – они могут обидеть любимого человека и надолго испортить отношения.
Мистика дня: стоит обратить внимание на сны – в них может содержаться важная житейская подсказка.
Табу дня: от путешествий и крупных финансовых и бизнес-сделок лучше отказаться.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с незаурядными интеллектуальными и творческими способностями, поэтому среди них много изобретателей, художников и музыкантов.
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