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Астрологический прогноз на 22 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
220
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 мая

Астрологический прогноз на 22 мая / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день борьбы добра со злом, когда каждый должен выбрать, на чьей стороне – света или сумрака – он находится. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный. 

Счастливые камни дня: амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, быстро может перейти в хроническую стадию, поэтому с лечением нельзя медлить не стоит. 

Питание дня: от жирной и жареной пищи нужно отказаться. 

Стрижка дня: стрижка нежелательна. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалиста – снимать порчу, сделанную на жилье, бизнес и удачу в делах. 

Сны дня: к снам нынешней ночи необходимо отнестись с максимальным вниманием – в них может содержаться важная информация, которая поможет вам сориентироваться в запутанной жизненной ситуации. 

Табу дня: не стоит общаться с коллегами даже по телефону или в мессенджерах – слишком велика вероятность конфликтов. 

Цитата дня: «Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего понять, без чего можно обойтись» (Иммануил Кант). 

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Дата публикации
Просмотры
220
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