Астрологический прогноз на 22 сентября

Кит / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря идеально подходит для работы над новыми проектами – особенно вторая его половина.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, коралловый, терракотовый, бубинга.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят довольно быстро и без последствий, особенно если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: можно подбирать новую диету, поститься и голодать.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно пересаживать растения, в том числе, и домашние.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по избавлению от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать информацию относительно важного профессионального – или житейского – вопроса.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию и раздражительность.

Цитата дня: «Безупречных друзей не бывает: будешь искать их недостатки, останешься без дружбы вовсе» (Будда).