- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 22 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, несмотря идеально подходит для работы над новыми проектами – особенно вторая его половина.
Символ дня: Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, коралловый, терракотовый, бубинга.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят довольно быстро и без последствий, особенно если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: можно подбирать новую диету, поститься и голодать.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно пересаживать растения, в том числе, и домашние.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды по избавлению от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать информацию относительно важного профессионального – или житейского – вопроса.
Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию и раздражительность.
Цитата дня: «Безупречных друзей не бывает: будешь искать их недостатки, останешься без дружбы вовсе» (Будда).