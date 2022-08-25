Астрологический прогноз на 25 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день мощной позитивной энергетики, которую необходимо направлять на созидание, а не на разрушение. Человек находится в гармони с собой и Вселенной, которую надо беречь, не нарушая ее ссорами, конфликтами, плохими делами, злыми помыслами и даже громким голосом.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, не давая ему повышаться – так можно избежать обострения гипертонии.
Сны дня: сны нынешней ночи намекают на проблемы, которые в реальной жизни человек старается не замечать.
Афоризм дня: "Некоторые люди хороши от природы, остальным приходится заниматься благотворительностью" (Томас Дьюар).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Ангел-хранитель дня: Сарос – укрепляет уже существующие семьи и создает новые, благодаря ему люди могут найти свою вторую половинку.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – привлекать в свою жизнь любовь и счастье.
Табу дня: нельзя рвать цветы и ломать ветки, так что в этот день лучше их ставить в покое.
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