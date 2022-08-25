Астрологічний прогноз на 25 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної позитивної енергетики, яку слід спрямовувати на творення, а не на руйнування. Людина перебуває в гармонії з собою та Всесвітом, який треба берегти, не порушуючи його сварками, конфліктами, поганими справами, злими помислами і навіть гучним голосом.

Символ дня: латаття.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорить.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за артеріальним тиском, не даючи йому підвищуватись – так можна уникнути загострення гіпертонії.

Сни дня: сни нинішньої ночі натякають на проблеми, які у реальному житті людина намагається не помічати.

Афоризм дня: "Деякі люди хороші від природи, решті доводиться займатися благодійністю" (Томас Дьюар).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Ангел-охоронець дня: Сарос – зміцнює вже наявні сім'ї та створює нові, завдяки йому люди можуть знайти свою другу половинку.

Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією – залучати у своє життя кохання та щастя.

Табу дня: не можна рвати квіти та ламати гілки, тож цього дня краще їх ставити у спокої.

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