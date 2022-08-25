У Миколаєві лунають вибухи: будьте обережними

У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

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Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, СБУ перешкодила спецслужбам РФ організувати постановчі "акції протесту" до Дня Незалежності у трьох областях.

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