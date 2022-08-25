У соцмережах повідомляють про вибухи на Київщині та в Кривому Розі

Тим часом білоруські партизани не виключають запусків ракет.
На Київщині та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.
Про це інформують очевидці у соцмережах.
Зокрема, на Київщині пролунало близько п'яти вибухів.
Наразі підтвердження цієї інформації немає.
Тим часом білоруські партизани повідомляють про можливий запуск ракет у Гомельському районі та звуки вибухів.
Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник повідомив, що загроза ракетних ударів по Україні зберігається в будь-яку пору дня і не тільки 24 серпня – у День Незалежності.
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