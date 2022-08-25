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У соцмережах повідомляють про вибухи на Київщині та в Кривому Розі

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У соцмережах повідомляють про вибухи на Київщині та в Кривому Розі

Фото: ТСН.ua

Тим часом білоруські партизани не виключають запусків ракет.

На Київщині та у Кривому Розі було чути звуки вибухів. 

Про це інформують очевидці у соцмережах. 

Зокрема, на Київщині пролунало близько п'яти вибухів. 

Наразі підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом білоруські партизани повідомляють про можливий запуск ракет у Гомельському районі та звуки вибухів. 

Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога. 

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник повідомив, що загроза ракетних ударів по Україні зберігається в будь-яку пору дня і не тільки 24 серпня – у День Незалежності.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
114к
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